В пригороде Парижа автобус с пассажирами упал в реку Сена.

Как передает Day.Az, инцидент произошел около 11:30 по бакинскому времени.

По предварительной версии, водитель-стажер не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в воду, задев припаркованный автомобиль.

В салоне находились четыре человека - стажер, инструктор и двое пассажиров; всех удалось оперативно спасти благодаря помощи прохожих и спасателей.