Автобус с пассажирами упал в реку Сена - ВИДЕО
В пригороде Парижа автобус с пассажирами упал в реку Сена.
Как передает Day.Az, инцидент произошел около 11:30 по бакинскому времени.
По предварительной версии, водитель-стажер не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в воду, задев припаркованный автомобиль.
В салоне находились четыре человека - стажер, инструктор и двое пассажиров; всех удалось оперативно спасти благодаря помощи прохожих и спасателей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре