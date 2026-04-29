Новые подробности задержания подозреваемого в покушении на Трампа

Подозреваемого в попытке покушения на американского президента Дональда Трампа во время ужина с журналистами в отеле Washington Hilton Коула Томаса Аллена удалось задержать после того, как он споткнулся.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в силовых структурах, передает Day.Az.

"Аллен бежал со скоростью около 9 миль в час (14,5 км/ч. -ред.), <...> споткнулся и упал, а офицеры сразу же набросились на него, лишив оружия и рубашки, чтобы убедиться, что под ней нет взрывчатки", - говорится в тексте.

В материале добавили, что при обыске у мужчины обнаружили арсенал, состоящий из дробовика, пистолета и ножей. Власти подтвердили, что в ходе задержания один из сотрудников сил безопасности открыл огонь по злоумышленнику, однако тот в результате случившегося ранений не получил.

На данный момент экспертиза еще не подтвердила, что первый произведенный на мероприятии выстрел, пришедшийся на телефон одного из охранявшего гостей силовика, был произведен именно из дробовика, обнаруженного у Аллена. Поэтому правоохранительные органы для установления этого и других обстоятельств продолжают проводить расследование.

О том, что Трампа и его супругу - первую леди США - Меланью эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после раздавшихся там громких звуков, стало известно 25 апреля. Спустя время уточнялось, что этот шум являлся стрельбой, открытой 31-летним мужчиной.

Через два дня после произошедшего задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство американского лидера, за что теперь ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Затем замгенпрокурора США Тодд Бланш уточнил, что фигуранту вменили еще два обвинения - в незаконной перевозке оружия и его применение в целях совершения насильственного преступления.