В Азербайджане ужесточат порядок растаможки автомобилей

В Азербайджане товары и транспортные средства, не оформленные в течение 6 (шести) месяцев со дня пересечения таможенной границы, предлагают передавать в государственную собственность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс, включённым в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса на 1 мая.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, в государственную собственность переходят товары и транспортные средства, конфискованные на основании вступившего в законную силу решения суда по уголовным делам и другим правонарушениям в сфере таможенного дела, а также имущество, от которого лицо добровольно отказалось в пользу государства.