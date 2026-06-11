Самый гигантский организм в мире впервые начал издавать звуки

Американский исследователь и звукооператор Джефф Райс зафиксировал акустические вибрации, исходящие из корневой системы Пандо - гигантского клонального осинника в штате Юта, признанного крупнейшим живым организмом на Земле. Материалы эксперимента представлены на ежегодной встрече Acoustical Society of America (ASA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пандо занимает площадь около 43 гектаров и состоит из примерно 47 000 генетически идентичных стволов осины, соединенных единой разветвленной корневой системой. Общая масса организма оценивается приблизительно в 6 000 метрических тонн - больше, чем у любого другого известного живого существа. Возраст Пандо, по различным оценкам, составляет около 12 000 лет.

Для эксперимента Райс опустил гидрофон - подводный микрофон - в обнаженный участок корня дерева во время грозы. В записях зафиксированы низкочастотные гулы и вибрации, распространявшиеся по корням в момент дождя. По предположению исследователя, эти звуки могут отражать реакцию корневой системы на механические воздействия: удары дождевых капель о листья и ветви, изменения давления грунтовых вод или перераспределение влаги внутри корневой сети во время ливня.

Это первый задокументированный опыт прослушивания акустической активности Пандо. Ученые подчеркивают, что интерпретация записей требует дальнейшего исследования: пока остается неясным, является ли зафиксированный гул исключительно механическим откликом на внешние воздействия или же несет биологически значимую информацию о состоянии организма.

Пандо находится в национальном лесу Фишлейк в центральной части штата Юта. Из-за чрезмерного выпаса скота и вытеснения молодых побегов численность стволов в колонии постепенно сокращается, что вызывает обеспокоенность экологов относительно долгосрочного выживания уникального организма.

Акустика живых организмов - относительно молодая область исследований. Ученые уже фиксировали звуки, издаваемые деревьями при засухе: в сосудах ксилемы возникают кавитационные щелчки в ультразвуковом диапазоне. Однако масштаб Пандо - единый организм с корневой сетью площадью 43 гектара - открывает принципиально иные возможности для изучения акустических процессов в растительных системах.

Джефф Райс намерен продолжить эксперименты в разных сезонах и при различных погодных условиях, чтобы выяснить, меняется ли акустический профиль организма в зависимости от водного баланса почвы и физиологического состояния деревьев. Полученные данные могут в перспективе стать новым методом мониторинга здоровья крупных клональных организмов.