Гороскоп на 11 июня

Сегодня по гороскопу ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня. В этот день звезды способны наделить вас такими полезными качествами, как организованность, рассудительность и умение настраиваться на одну волну с собеседником. Даже если вдруг возникнет конфликт, скорее всего, он быстро утихнет, не оставив и следа. А вот любые шаги в сторону разумного управления, сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Овна, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Овну следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Овен способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Телец

Сегодня Тельцу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Тельцу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Телец окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.

Близнецы

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Близнецов. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, сегодня Близнецы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Близнецы - настоящие телепаты.

Рак

Сегодня Рак способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей - если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Рак сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Лев

Сегодня - отличный день для Льва! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Льву придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Лев способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!

Дева

Сегодня Дева сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления - такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Дева способна исподволь дергать, чтобы получить нужный ей результат. В конце концов, Дева получит то, к чему она стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа ее вряд ли сильно обрадует.

Весы

Сегодня, если у Весов намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, им будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Весы сумеют посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Весов, а заодно наделяет их мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает им сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Скорпион

Сегодня удел Скорпиона - помогать окружающим, особенно близким. У Скорпиона может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Скорпион способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Скорпиону сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Стрелец

Сегодня Стрелец настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Стрельцом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Стрелец сегодня будет чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить время решению проблем с близкими людьми - если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Козерог, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам - и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Водолей

Сегодня в повседневных задачах Водолей может действовать на автопилоте - настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Водолея, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Рыб способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Рыбам необходимо тщательно взвешивать все свои слова.