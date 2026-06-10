Президента Колумбии отстранили от должности

Председатель комиссии по обвинениям Палаты представителей Конгресса (нижняя палата парламента) Колумбии Глория Арисабалета распорядилась отстранить от должности до 21 июня президента Густаво Петро. Об этом сообщила колумбийская газета El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, такое решение принято в качестве обеспечительной меры. Как указали другие члены комиссии в беседе с El Tiempo, подобные инициативы в отношении главы государства уже рассматривались ранее, однако каждый раз отклонялись из-за сомнений в их юридической силе и правомерности.

9 июня комиссия открыла два дисциплинарных расследования в отношении Петро из-за его возможного незаконного участия в политической агитации. Поводом послужили публичные выступления президента, в частности его речь в департаменте Кордова, которая содержала нападки на оппозицию.

Государственный совет Колумбии ранее уже запретил главе государства вмешиваться в текущий избирательный процесс, однако Петро проигнорировал эти ограничения. Запрет на агитацию распространяется на публичные речи президента, трансляции по официальным правительственным теле- и радиоканалам, а также публикации на цифровых платформах.

31 мая в Колумбии прошли выборы президента. Согласно данным подсчета голосов, которые опубликовал на своем сайте Национальный реестр актов гражданского состояния, лидерами оказались крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей левой партии "Исторический пакт" Иван Сепеда. В соответствии с этими результатами они выходят во второй тур, который состоится 21 июня.