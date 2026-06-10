Резкие перепады температур становятся новой нормой

Экстремальные температуры в Европе становятся "новой реальностью", сообщает The Financial Times со ссылкой на данные исследователей европейской программы наблюдения за Землей Copernicus. В большинстве регионов Европы в мае индекс ветрового охлаждения, то есть "ощущаемая" температура, достигал 35-40°C. Прошедший месяц уже установил несколько национальных рекордов в странах ЕС и стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений после мая 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ученые отмечают, что стремительный переход этой весной от прохладной погоды к экстремальной жаре не оставил времени на адаптацию ни людям, ни сельскому хозяйству, ни экосистемам.

Европа по-прежнему остается самым быстро нагревающимся континентом, что отчасти связано с ее близостью к Арктике, где таяние льда и снега открывает более темную поверхность, поглощающую солнечное излучение и дополнительно нагревающую воздух. Ученые также предупреждают, что аномально высокие температуры в тропической части Тихого океана усугубляют климатический кризис, усиливая экстремальные погодные явления по всему миру.