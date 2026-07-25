В Баку прошел очередной субботник - ФОТО

С целью повышения уровня санитарной чистоты столицы в летний сезон 25 июля Исполнительной властью города Баку (ИВГБ) в городе был проведен очередной субботник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИВГБ, в рамках акции, наряду с проспектами и улицами в центре города, капитальные работы по очистке были проведены и в поселках столицы. С утренних часов с помощью специальной техники с использованием моющих средств, не наносящих вреда растениям и живым организмам, были помыты улицы, края тротуаров, бордюры, фонарные столбы и ограждения.

В ходе субботника были очищены скамейки в парках и местах отдыха, приведены в порядок витрины объектов торговли и общепита вдоль дорог. В то же время сотрудники Объединения озеленительного хозяйства города Баку смыли пыль и грязь, скопившуюся на деревьях и зеленых насаждениях, оказали им агротехнический уход, обрезали поврежденные ветки и посадили новые цветы.

Это широкомасштабное мероприятие по очистке, охватившее все районы столицы, послужило улучшению общего санитарного состояния города.