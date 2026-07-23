В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о депутате Госдумы Александре Толмачеве.

Day.Az представляет публикацию:

Депутат Госдумы Александр Толмачев решил поучить Азербайджан тому, какой должна быть его внешняя политика и с кем следует строить отношения.



Но тут возникает логичный вопрос: с чего он вообще решил, что вправе раздавать советы суверенному государству? Баку давно и последовательно принимает решения, исходя исключительно из собственных национальных интересов, а не из пожеланий российских парламентариев.



Да и политический вес самого "советчика" вызывает вопросы. Попытки депутата рассуждать о геополитике выглядят особенно странно на фоне его реального бэкграунда. Если посмотреть, чем Толмачев запомнился в публичном пространстве, то окажется, что его самые громкие заявления касались вовсе не внешней политики, а... идеальной формы пасхального кулича. Судя по всему, именно кулинария и остается его главным экспертным направлением.



Господину Толмачеву, возможно, стоило бы сосредоточиться на своих прямых обязанностях, за которые ему платят избиратели. Заседания Госдумы проходят регулярно, законопроектов в портфеле хватает. Да и кулинарная тема, судя по всему, еще требует глубокой проработки.