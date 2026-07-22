Иран заявил о производстве ракет на неизвестных США предприятиях

США, использующие самые современные технологии и средства разведки, не могут обнаружить местоположения предприятий по производству ракет, которые продолжают функционировать. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Даже местонахождение части наших предприятий по производству ракет неизвестно врагу, несмотря на все средства разведки и технологии, которыми он располагает. Он не знает, где они находятся, и пребывает в растерянности", - приводит его слова агентство IRNA.

Шекарчи отметил, что производство беспилотников и ракет в Иране не прекращалось ни во время войны, ни во время перемирия.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.