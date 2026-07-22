Азербайджан и Грузия внедрили цифровые разрешения для грузоперевозок

Между Азербайджаном и Грузией началось применение системы электронных разрешений при осуществлении международных грузоперевозок.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как отмечается, соответствующая договоренность была достигнута на заседании Смешанной комиссии Азербайджана и Грузии по международному автомобильному сообщению, состоявшемся 8-9 апреля текущего года в Баку. В соответствии с достигнутыми договоренностями рабочая группа, состоящая из представителей профильных ведомств обеих стран, с 1 мая приступила к проведению технических работ по интеграции системы. Процесс был успешно завершен.

Согласно информации, после завершения интеграции стороны успешно осуществили первые пилотные перевозки с использованием электронных разрешений (E-Permit). По итогам успешного завершения пилотного этапа для начала полноценного применения системы Азербайджан и Грузия первоначально обменялись 1 000 двусторонних разрешений, 1 000 транзитных разрешений и 1 000 разрешений категории "третьи страны". Также началась выдача этих электронных разрешений перевозчикам.

Отмечается, что Грузия стала пятой страной, с которой Азербайджан внедрил систему электронных разрешений (E-Permit). Ранее система была успешно внедрена в сотрудничестве с Турцией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном.

По данным AYNA, перевозчики могут получать электронные разрешения через портал e-xidmet.ayna.gov.az, не покидая своего местонахождения, в полностью автоматическом режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это не только повышает оперативность предоставления услуг, но и обеспечивает возможность получения разрешений дистанционно в любое удобное время.

В агентстве подчеркнули, что внедрение системы электронных разрешений ускоряет процесс их получения, упрощает административные процедуры, сокращает бумажный документооборот и способствует дальнейшему развитию цифровизации в сфере международных грузоперевозок.