Обвиняемый в мошенничестве экстрадирован из Узбекистана в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генеральная прокуратура Республики Узбекистан приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Эльгюна Садьяр оглу Солтанова в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года.

В рамках уголовного дела, расследуемого следственным отделом Хатаинского районного управления полиции Баку, были установлены обоснованные подозрения в совершении Эльгюном Солтановым мошенничества в особо крупном размере. В отношении него было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого, а после того, как он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск.

Эльгюн Солтанов был задержан на территории Узбекистана и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.