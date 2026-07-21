США вводят большие пошлины на товары из Канады

Администрация США заявила о введении дополнительных таможенных пошлин в размере 50% на ряд товаров, импортируемых из Канады.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что президент Дональд Трамп подписал три отдельных президентских указа. Под дополнительные пошлины подпадут самые разные виды продукции - от вина и хоккейных клюшек до цемента. Новые тарифы будут применяться ко всем соответствующим товарам независимо от того, подпадают ли они под действие Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

В качестве обоснования решения в Белом доме указали, что Канада применяет тарифы и квоты в отношении автомобилей, импортируемых из США, тогда как к аналогичной продукции из других стран такие меры не применяются. Кроме того, отмечается, что большинство канадских провинций и территорий прекратили закупку, дистрибуцию и розничную продажу алкогольной продукции американского производства.

Премьер Канады Карни назвал данное решение "односторонней торговой мерой". По его словам, правительство страны примет все необходимые меры для защиты интересов канадских работников, фермеров, предприятий и семей.