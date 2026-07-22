Продлены дополнительные выплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19 в Баку
Продлён срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлён с 1 июля до 1 октября 2026 года.
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