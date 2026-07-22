https://news.day.az/society/1849540.html Предупреждение для метеочувствительных людей Раскрыт прогноз для метеочувствительных жителей Баку и Абшерона Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 22 июля на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого ветра и несколько повышенная влажность воздуха, что может быть относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.

Предупреждение для метеочувствительных людей

Общество, 22 июля 2026 13:26 (UTC +04:00) 1 435
Предупреждение для метеочувствительных людей

Раскрыт прогноз для метеочувствительных жителей Баку и Абшерона

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 22 июля на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого ветра и несколько повышенная влажность воздуха, что может быть относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 919
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 1 018
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 969
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 612
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 488
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 699
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 515
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 827
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 959
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 1 147
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 313
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 411
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 976
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 654
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 846
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 996
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 702
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 288
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