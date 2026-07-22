https://news.day.az/society/1849540.html Предупреждение для метеочувствительных людей Раскрыт прогноз для метеочувствительных жителей Баку и Абшерона Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 22 июля на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого ветра и несколько повышенная влажность воздуха, что может быть относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.
Предупреждение для метеочувствительных людей
Раскрыт прогноз для метеочувствительных жителей Баку и Абшерона
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 22 июля на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого ветра и несколько повышенная влажность воздуха, что может быть относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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