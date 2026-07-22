https://news.day.az/society/1849540.html

Предупреждение для метеочувствительных людей

Раскрыт прогноз для метеочувствительных жителей Баку и Абшерона Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 22 июля на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого ветра и несколько повышенная влажность воздуха, что может быть относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.