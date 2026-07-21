Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве боеприпаса в Кяльбаджаре

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего в результате взрыва боеприпаса в Кяльбаджарском районе.

Как передает Day.Az, в TƏBİB в ответ на запрос Trend заявили, что пострадавший 1987 года рождения был доставлен в Гянджинскую объединенную больницу сегодня около 17:10.

Отмечается, что мужчина получил различные телесные повреждения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

После оказания помощи пострадавший в письменной форме отказался от дальнейшего лечения и покинул медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что в Кяльбаджаре взорвался боеприпас.