https://news.day.az/society/1849444.html Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве боеприпаса в Кяльбаджаре Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего в результате взрыва боеприпаса в Кяльбаджарском районе. Как передает Day.Az, в TƏBİB в ответ на запрос Trend заявили, что пострадавший 1987 года рождения был доставлен в Гянджинскую объединенную больницу сегодня около 17:10. Отмечается, что мужчина получил различные телесные повреждения.
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве боеприпаса в Кяльбаджаре
Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего в результате взрыва боеприпаса в Кяльбаджарском районе.
Как передает Day.Az, в TƏBİB в ответ на запрос Trend заявили, что пострадавший 1987 года рождения был доставлен в Гянджинскую объединенную больницу сегодня около 17:10.
Отмечается, что мужчина получил различные телесные повреждения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.
После оказания помощи пострадавший в письменной форме отказался от дальнейшего лечения и покинул медицинское учреждение.
Ранее мы сообщали, что в Кяльбаджаре взорвался боеприпас.
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