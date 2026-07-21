В Кяльбаджаре взорвался боеприпас

В Кяльбаджарском районе Азербайджана произошел взрыв боеприпаса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

По данным ведомств, житель Газахского района Сархан Алескер оглу Искандеров (1987 года рождения) получил ранения в результате взрыва боеприпаса, когда пас скот на неочищенной от мин территории в селе Зейлик Кяльбаджарского района.

По данному факту в прокуратуре Кяльбаджарского района проводится расследование.

Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA вновь призвали граждан строго соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не проникать в зоны, где проводятся работы по разминированию.