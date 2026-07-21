https://news.day.az/culture/1849390.html Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ - ФОТО В Киноцентре "Низами" состоялась презентация исторического фильма "Султан Гасан Бахадур", подготовленного по заказу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" совместно с турецкой компанией Patik Production, передает Day.Az.

Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ - ФОТО

Культура, 21 июля 2026 17:17 (UTC +04:00) 3 623
Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ

В Киноцентре "Низами" состоялась презентация исторического фильма "Султан Гасан Бахадур", подготовленного по заказу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" совместно с турецкой компанией Patik Production, передает Day.Az.

Картина стала первым отечественным кинопроектом, в создании которого были использованы технологии искусственного интеллекта. Авторы фильма с использованием возможностей современных цифровых технологий представили зрителям один из ярких периодов прошлого - историю государства Аггоюнлу XV века и выдающегося правителя и полководца Султана Гасана Бахадура, вошедшего в историю как Узун Гасан. Особое внимание в фильме уделено не только личности самого правителя, но и его матери - Сары хатун, которую историки называют первой женщиной-дипломатом Востока.

Выступая на презентации, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова отметила, что фильм является важным вкладом в укрепление национальной идентичности и популяризацию исторического наследия страны. По ее словам, искусственный интеллект следует рассматривать не только как технологический инструмент, но и как одну из новых форм творческого выражения.

Председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов сообщил, что два года назад в рамках проекта "Гордимся нашей историей" была начата системная работа по созданию проектов, направленных на сохранение исторической памяти. Он подчеркнул, что одной из главных задач является передача исторического наследия будущим поколениям. По его словам, фильм также посвящен памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины.

 

Режиссером фильма выступил Меджит Гювен. Сценарий написали Сарвар Байрамов, Махир Гарибов и Севда Гусейн. Научные консультанты фильма - Сабухи Ахмедов и Кенуль Имамвердиева, композитор - Вугар Джамалзаде, художник - Рейхан Асланова. Продюсеры картины - Сарвар Байрамов и Эрджан Кая.

Премьера была встречена овациями зрителей.

  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
  • Состоялась премьера первого азербайджанского фильма с применением ИИ
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