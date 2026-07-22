https://news.day.az/sport/1849467.html Испания может продлить контракт с Де ла Фуэнте до ЧМ-2030 Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует продлить сотрудничество с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до завершения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AS. Действующий контракт 65-летнего специалиста рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года.
Испания может продлить контракт с Де ла Фуэнте до ЧМ-2030
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