Испания может продлить контракт с Де ла Фуэнте до ЧМ-2030

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует продлить сотрудничество с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до завершения чемпионата мира 2030 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AS.

Действующий контракт 65-летнего специалиста рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года. Переговоры о новом соглашении стороны намерены начать осенью.

Де ла Фуэнте возглавил национальную команду Испании в 2022 году. Под его руководством "Фурия Роха" завоевала трофеи Лиги наций 2022/23, стала чемпионом Европы 2024 года, а также выиграла чемпионат мира 2026 года.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в трех странах - Испании, Португалии и Марокко.