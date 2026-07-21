Одну настройку на смартфонах Samsung призвали отключить

Смартфоны Samsung будут делиться излишними данными с производителем, если не отключить одну настройку. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала напомнили, что в устройствах Samsung несколько лет назад стали доступны инструменты искусственного интеллекта (ИИ) Galaxy AI. Журналисты рассказали, что при их активации телефоны корейского бренда начинают собирать излишнее количество информации, и посоветовали ограничить это одной настройкой.

В материале говорится, что в Galaxy AI входят несколько полезных сервисов - телефонный секретарь Call Assist, функция обработки текста Writing Assist, опция удаления шума с аудиозаписей Audio Eraser и прочие инструменты. Однако по умолчанию нейросеть, выполняя каждую задачу, обращается к серверам Samsung.

"Samsung заявляет, что все эти данные зашифрованы и защищены, что обнадеживает. Тем не менее ваша информация все равно куда-то перемещается, и это не самая приятная мысль", - заметил автор портала Панкил Шах. По его словам, можно принудительно включить функцию обработки запросов к ИИ на смартфоне. Для этого нужно открыть в настройках раздел Galaxy AI и активировать параметр "Обрабатывать данные только на устройстве". Также можно настроить этот параметр выборочно для каждого сервиса.