Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану по распоряжению президента страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Сегодня в 16:00 по восточному времени США американские силы по указанию главнокомандующего начали новый раунд ударов по Ирану", - говорится в заявлении.

В CENTCOM отметили, что целью ударов является дальнейшее снижение военного потенциала Ирана, который, по утверждению американской стороны, используется для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.