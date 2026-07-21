https://news.day.az/world/1849242.html США начали новую серию ударов по Ирану Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану по распоряжению президента страны. Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). "Сегодня в 16:00 по восточному времени США американские силы по указанию главнокомандующего начали новый раунд ударов по Ирану", - говорится в заявлении.

США начали новую серию ударов по Ирану

В мире, 21 июля 2026 00:39 (UTC +04:00) 1 208
США начали новую серию ударов по Ирану

Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану по распоряжению президента страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Сегодня в 16:00 по восточному времени США американские силы по указанию главнокомандующего начали новый раунд ударов по Ирану", - говорится в заявлении.

В CENTCOM отметили, что целью ударов является дальнейшее снижение военного потенциала Ирана, который, по утверждению американской стороны, используется для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

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