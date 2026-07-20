https://news.day.az/politics/1849171.html Назначен новый посол Германии в Азербайджане Германия назначила нового посла в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом Федеральное министерство иностранных дел Германии сообщило в ответ на запрос АПА. Отмечается, что новым послом Германии в Азербайджане назначен бывший посол в Омане Дирк Лёльке.
Назначен новый посол Германии в Азербайджане
Германия назначила нового посла в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом Федеральное министерство иностранных дел Германии сообщило в ответ на запрос АПА.
Отмечается, что новым послом Германии в Азербайджане назначен бывший посол в Омане Дирк Лёльке.
Согласно информации, Дирк Лёльке приступит к выполнению дипломатической миссии в конце июля.
Отметим, предыдущий посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн завершил свою дипломатическую миссию.
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