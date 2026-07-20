Назначен новый посол Германии в Азербайджане

Германия назначила нового посла в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Федеральное министерство иностранных дел Германии сообщило в ответ на запрос АПА.

Отмечается, что новым послом Германии в Азербайджане назначен бывший посол в Омане Дирк Лёльке.

Согласно информации, Дирк Лёльке приступит к выполнению дипломатической миссии в конце июля.

Отметим, предыдущий посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн завершил свою дипломатическую миссию.