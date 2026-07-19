Сборная Азербайджана по пляжному футболу выиграла Лигу B - ФОТО
Сборная Азербайджана по пляжному футболу стала победителем Лиги B в рамках отборочного этапа Евролиги (EBSL), проходившего в Батуми (Грузия).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальном противостоянии наша команда разгромила сборную Латвии со счетом 4:0 и завершила турнир в ранге чемпиона.
В составе азербайджанской сборной дублем отличился Эльшад Манафов, а еще по одному мячу на свой счет записали Орхан Мамедов и Рамиль Алиев.
Благодаря этому триумфу подопечные Сахиба Мамедова завоевали путевку в Лигу А (высший дивизион EBSL). Таким образом, со следующего сезона наша сборная получила право выступать в элите и бороться с сильнейшими командами Европы по пляжному футболу.
Индивидуальные награды турнира также достались представителям Азербайджана: Эльчин Гасымов был признан лучшим вратарем соревнований, а Сахиб Мамедов удостоился звания лучшего игрока (MVP) турнира.
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