В Азербайджане внедрят гибкий график работы

В Азербайджане будет создана нормативная база для внедрения гибкого режима работы в соответствии с международной практикой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы, утвержденным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в стране должны быть разработаны нормативные акты, регулирующие применение различных моделей гибкого режима рабочего времени.

Основным исполнителем этой задачи определено Министерство труда и социальной защиты населения, а соисполнителем - Министерство экономики.