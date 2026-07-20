https://news.day.az/society/1849141.html В Азербайджане внедрят гибкий график работы В Азербайджане будет создана нормативная база для внедрения гибкого режима работы в соответствии с международной практикой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы, утвержденным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Азербайджане внедрят гибкий график работы
В Азербайджане будет создана нормативная база для внедрения гибкого режима работы в соответствии с международной практикой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы, утвержденным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, в стране должны быть разработаны нормативные акты, регулирующие применение различных моделей гибкого режима рабочего времени.
Основным исполнителем этой задачи определено Министерство труда и социальной защиты населения, а соисполнителем - Министерство экономики.
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