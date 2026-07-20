Двойные стандарты ЕС - почему Европе можно то, за что обвиняли Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Двойные стандарты - это одно из самых уродливых явлений современной европейской политики. Баку прилагает немалые усилия для нейтрализации влияния этого дисбаланса на интересы Азербайджана. И это не такая уж простая задача. Президент Ильхам Алиев не раз говорил о необходимости одинакового отношения ко всем государствам, так как двойные стандарты отрицательно влияют на общественное мнение как в нашей стране, так и в Европе.

Азербайджан всегда решительно отвергал обвинения в обходе санкций, наложенных западом на Россию из-за войны в Украине. Несмотря на отсутствие реальных фактов, временами эта тема вбрасывается в европейский дискурс, когда определенным политическим кругам требуется корректировка политики Баку.

Две недели назад стало известно, что азербайджанский танкер "Зангезур" исключен из санкционного списка Великобритании.

Напомним, что судно типа Aframax, принадлежащее совместному предприятию SOCAR и ASCO, оказалось в этом списке в мае прошлого года. Больше года танкер, две компании и пять бизнесменов нашей страны были ограничены в своей деятельности из-за якобы "участия в "теневой" доставке санкционированной российской нефти на европейские рынки". Вина азербайджанских компаний заключалась в том, что "осуществляют свою деятельность в энергетическом секторе, имеющем стратегическое значение для российского правительства", и "обеспечивают Кремль средствами для продолжения его незаконной войны".

Ранее, в апреле, Совет Европейского союза отменил санкции в отношении других азербайджанских судов - "Загатала", "Шуша", "Карабах", "Ханкенди". В сообщении по этому поводу указывалось, что в ходе разбирательств было доказано, что эксплуатация судов осуществлялась в строгом соответствии с международными правилами. Азербайджанской стороне пришлось приложить немалые дипломатические и юридические усилия, чтобы доказать отсутствие каких-либо нарушений в деятельности своих судов.

Хорошо все то, что хорошо кончается. Однако проблема двойных стандартов остается. Надо сказать, что отношения ЕС с Россией с начала войны в Украине очень четко продемонстрировали, что в вопросе санкций тоже есть те, кому "можно" и кому "нельзя". Азербайджану, судя по всему, "нельзя".

Для чего вводятся санкции, ради чего чиновники ЕС и руководители стран Европы собираются, проводят обсуждения и принимают решения? Утверждается, что ради того, чтобы лишить Россию доходов и остановить войну в Украине. Однако известно, благодаря кому за четыре года войны российский бюджет пополнился сотнями миллиардов долларов. Запад хотел прижать Москву? А вот отчет UBS "О мировом богатстве" утверждает, что Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире: благосостояние на одного жителя страны выросло на 37 процентов по итогам 2020-2025 годов.

При этом Евросоюз чуть не ежемесячно производит на свет какие-то очередные санкции против Москвы. Тут два варианта: либо это делается только для отвода глаз и торговля успешно продолжается, либо у России гораздо больше ресурсов устоять перед санкциями, чем всем кажется. Что-то подсказывает, что верен первый вариант.

Один из ярких примеров - Греция.

Отношения между Грецией и Россией переживают сложный период из-за геополитических разногласий, но на экономических интересах Афин это никак не отражается. Главной новостью июля 2026 года стало то, что Греция заблокировала принятие 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, чтобы защитить интересы греческой судоходной компании Dynagas, занимающейся перевозкой российского сжиженного природного газа (СПГ).

Дело в том, что новый пакет ограничений включал запрет на транзит российского СПГ в третьи страны. Афины заявили, что такие меры фактически "погубят" крупную греческую судоходную компанию Dynagas, эксплуатирующую 27 газовозов. В результате новый пакет санкций не был принят. Ранее против пакета выступил президент Сербии Александр Вучич. Но в его случае речь идет не о бизнес-интересах, а о выживании страны, сильно зависящей от российских энергоносителей. Кроме того, Вучич всегда последователен в своей позиции относительно антироссийских санкций. Чего не скажешь о некоторых других европейских странах, в том числе Греции.

По данным Financial Times, греческие судоходные компании заработали за последние три года не менее 3,8 млрд. долларов на экспорте российской нефти, несмотря на усилия стран "большой семерки" (G7) полностью отказаться от российского топлива. Больше всего на торговле российской нефтью заработала греческая компания Dynacom Tankers миллиардера Джорджа Прокопиу. Дела в гору идут и у дргих греческих перевозчиков, которые, по данным Windward и Vortexa, в мае вывезли почти 15 процентов всей российской сырой нефти.

Украине все это, разумеется, не нравится. В 2023 году Украина даже включила несколько греческих танкерных компаний, в том числе Dynacom, в список международных спонсоров войны. Однако Киев остался в одиночестве в своем протесте, европейские партнеры его не поддержали. И под давлением греческого правительства он был вынужден удалить указанные компании из черного списка.

Впрочем, Греция - не одна, кто продолжает получать доходы, невзирая на бесконечные пакеты санкций.

Не будем уходить далеко в предыдущие годы войны. 17 июня 2026 года официально вступил в силу запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Поставки по долгосрочным контрактам успешно продолжаются и расширяются. Как пишет Euronews, согласно докладу агентства регуляторов энергетического рынка ЕС (ACER), импорт российского газа за первое полугодие текущего года не сократился, а вырос: поставки по трубопроводам увеличились на 7 процентов по сравнению с 2025 годом, а импорт СПГ вырос на 11 процентов. Причем, темпы закупок российского СПГ еще больше возросли - аж на 17 процентов - после вступления в силу запрета.

Ситуация складывается в духе традиционной политики двойных стандартов. И ничего нового в нынешнем раскладе нет. К сожалению, Азербайджану на этом фоне есть, что сказать и что вспомнить. Несмотря на то, что разговоры о якобы обходе нашей страной санкций в последнее время звучат все тише, дело, думается, не в том, что в Европе осознали свою неправоту, а в том, что данный конкретный инструмент давления пока отложен. Но не исключен.

Баку неоднократно становился объектом критики и угроз из-за торговли с Россией. Те, за счет кого пополняется миллиардами российский бюджет, обвиняли Баку в якобы обходе санкций, реэкспорте санкционных товаров, "теневом" бизнесе с Москвой и так далее. Все это делалось в рамках кампаний, волнами поднимающихся, когда Западу не нравились те или иные шаги Баку. Самое печальное, что в эти кампании часто вовлекался и Киев. В то время, как Азербайджан всячески помогает Украине, стараясь облегчить ее участь, в адрес Баку делались и временами продолжают делаться несправедливые заявления. Вспомним некрасивую ситуацию, имевшую место два года назад, когда по наущению антиазерабйджанских кругов Евросоюза президент Украины обвинял Азербайджан в намерении продавать его стране российский газ под видом азербайджанского. Это был очень неприятный момент и очень показательный.

Кампания клеветы началась в ведущих западных СМИ, а после встречи с лидерами Европейского Союза в Брюсселе в декабре 2024 года (с 1 января 2025 года прекращался контракт между Киевом и Москвой) Владимир Зеленский заявил, что его страна больше не будет разрешать транзит российского газа через свою территорию. "Мы не хотим играть в игру, в которой другая страна получает газ из России, а затем транзитирует его. Это то же самое, что продолжать получать прибыль от этой войны и отправлять деньги в Россию", - цитировал президента Украины Euronews.

Фактически Баку обвинили в том, чего он не делал и делать не собирается. Идея экспортировать азербайджанский газ по украинской трубе после прекращения поставок из России не принадлежала Азербайджану. Сохранение транзита через украинский газопровод - это была идея самих европейцев. Примечательно, что Украина, через территорию которой три года войны без остановки шел российский газ в Евросоюз, ни разу не посмела предъявить претензии по этому поводу Брюсселю. На украинские города падали российские ракеты, а ЕС продолжал спокойно торговать с Москвой, пополняя ее бюджет и при этом, как не смешно, производя каждые полгода по пакету санкций.

Кстати, никаким санкциям или хотя бы просто критике ни разу не подверглась со стороны ЕС Армения, хотя всем было прекрасно известно о масштабном реэкспорте и обходе санкций со стороны Еревана. Два года подряд армянская экономика демонстрировала фантастические показатели роста, выведя эту страну на первую строчку мирового рейтинга. Крупнейшие экономики мира нервно курили в стороне, когда Армения возглавила глобальный список стран по темпам экономического роста. В Брюсселе прекрасно знали, что к чему, но ни о каких санкциях не было сказано ни слова.

Одним словом, двойные стандарты продолжают оставаться в наборе подручных инструментов. И трудно не согласиться с теми, кто утверждают, что война в Украине затянулась так надолго по причине наличия множества интересантов. Из числа тех, кто громче всех кричит "держи вора".