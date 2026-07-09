Великобритания сняла санкции с танкера "Зангезур"

Танкер "Зангезур" исключен из санкционного списка Великобритании.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Было отмечено, что танкер типа "Aframax" "Зангезур", принадлежащий совместному предприятию SOCAR, а также ASCO, входящего в группу компаний AZCON Holding, исключен из санкционного списка Великобритании, и примененные в отношении него санкции полностью отменены.

Соответствующее решение было принято Офисом по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) 7 июля 2026 года. Положительное решение данного вопроса стало возможным в результате скоординированной дипломатической и юридической деятельности азербайджанского государства.

Напомним, что в апреле текущего года соответствующим решением Совета Европейского союза принадлежащее ASCO судно "Загатала", а также танкеры "Шуша", "Карабах", "Ханкенди" и "Зангезур", принадлежащие совместному предприятию ASCO и SOCAR, были исключены и из санкционного списка Европейского союза.