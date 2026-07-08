Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Обнародован прогноз погоды на 9 июля.
Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Погода в основном будет без осадков.
Однако утром в некоторых пригородных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-23 градуса тепла, днем - 28-31 градус. Атмосферное давление ожидается на уровне 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов, днем - 55-65 процентов.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки могут быть кратковременными и интенсивными, возможны грозы и град. К вечеру дожди постепенно прекратятся.
Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха в регионах ночью составит 20-24 градуса тепла, днем - 30-35 градусов. В горах ночью ожидается 10-15 градусов тепла, днем - 20-25 градусов, местами до 27-29 градусов.
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