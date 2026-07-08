Азербайджанские борцы завоевали золото и 2 серебра на ЧЕ

В столице Северной Македонии Скопье продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как передает Day.Az, во второй соревновательный день трое представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе поднялись на пьедестал почета.

Эмин Джавадлы (весовая категория до 55 кг) в финале победил представителя Армении Эдгара Петросяна туше и стал чемпионом Европы.

Джавидан Нехматов (до 77 кг) в решающем поединке уступил армянскому борцу Самвелу Тертеряну (0:4), а Орхан Гаджиев (до 87 кг) в финале проиграл россиянину Михаилу Шкарину (0:10). Оба азербайджанских спортсмена завоевали серебряные медали.

В поединке за бронзовую медаль Мусеи-Казым Гусейн (до 130 кг) уступил турецкому борцу Узейиру Бостану по принципу первого набранного балла (1:1).