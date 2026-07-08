Трамп заявил, что Иран может организовать на него покушение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности покушения на него со стороны Ирана.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

По словам Трампа, его не "тревожит перспектива гибели".

"Я делаю то, что нужно для страны. Я делаю то, что нужно для мира", - заявил он.

При этом президент США отметил, что Вашингтон не стремится к долгосрочному конфликту с Тегераном и не ожидает возобновления продолжительных боевых действий между двумя странами.

Трамп также заявил, что не уверен в необходимости заключения нового соглашения с Ираном.

"Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим", - сказал он.

Кроме того, американский лидер исключил проведение на данном этапе наземной операции по вывозу ядерных материалов из Ирана. Вместе с тем он допустил, что Вашингтон и Тегеран все же смогут достичь договоренности по этому вопросу, несмотря на новый виток напряженности.