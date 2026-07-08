Изменено движение поездов по маршруту Баку - Балакян

В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры на участке Гах - Балакян, вызванным неблагоприятными погодными условиями, в расписание движения поездов по маршруту Баку - Балакян временно внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно сообщению, в целях обеспечения безопасности с 8 по 20 июля поезда по маршруту Баку - Балакян будут курсировать только до станции Гах. Поезда, следующие по маршруту Балакян - Баку, будут отправляться со станции Гах.

Для обеспечения перевозки пассажиров от станций Гораган, Алиабад, Загатала, Гёйям и Балакян до станции Гах, а также в обратном направлении, будут организованы бесплатные автобусные рейсы.

Кроме того, до 20 июля временно приостановлена продажа билетов до станций Гораган, Алиабад, Загатала, Гёйям и Балакян.