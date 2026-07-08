В Минобороны состоялось награждение военнослужащих

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил группу военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с приказом генерал-полковника З.Гасанова заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Намиг Исламзаде награждён почётной грамотой, а командующий Силами специального назначения, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров - медалью "За отличие в военной службе" 2-й степени.