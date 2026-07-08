https://news.day.az/politics/1846699.html В Минобороны состоялось награждение военнослужащих - ФОТО Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил группу военнослужащих. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
В Минобороны состоялось награждение военнослужащих - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил группу военнослужащих.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Было отмечено, что в соответствии с приказом генерал-полковника З.Гасанова заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Намиг Исламзаде награждён почётной грамотой, а командующий Силами специального назначения, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров - медалью "За отличие в военной службе" 2-й степени.
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