https://news.day.az/economy/1846385.html Золото и серебро подешевели На товарных рынках снизилась стоимость фьючерсов на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма). Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке стоимость августовских фьючерсов на золото за одну тройскую унцию в 2026 году снизилась на 0,59% и составила 4 142,8 доллара США.
Золото и серебро подешевели
На товарных рынках снизилась стоимость фьючерсов на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке стоимость августовских фьючерсов на золото за одну тройскую унцию в 2026 году снизилась на 0,59% и составила 4 142,8 доллара США.
На COMEX также снизилась цена сентябрьских фьючерсов на серебро за одну унцию - на 1,46%, до 61,42 доллара США.
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