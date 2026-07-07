Золото и серебро подешевели

На товарных рынках снизилась стоимость фьючерсов на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке стоимость августовских фьючерсов на золото за одну тройскую унцию в 2026 году снизилась на 0,59% и составила 4 142,8 доллара США.

На COMEX также снизилась цена сентябрьских фьючерсов на серебро за одну унцию - на 1,46%, до 61,42 доллара США.