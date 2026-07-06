В Баку подвели итоги литературного конкурса Shahin Novrasli Festival

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся литературный вечер и церемония награждения победителей литературного конкурса Shahin Novrasli Festival 2026, сообщает Day.Az.

Цель традиционного литературного конкурса фестиваля - создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе. Тема конкурса этого года - "Юбилей с музыкой". Работы участников оценивали члены жюри - директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, член Союза писателей Азербайджана Александр Хакимов, директор NG Creators Club Натиг Алиев, медиа-координатор Shahin Novrasli Festival Рустам Гусейнов.

Победителями литературного конкурса Shahin Novrasli Festival 2026 стали: I место - Амина Эруслу, II место - Нармин Мусаева, III место - Алиса Орехова. Приз зрительских симпатий - Ольга Шалаева.

В ходе мероприятия участники конкурса и члены жюри поделились своими мнениями и рассказали о процессе творчества, отметили наиболее интересные эпизоды в рассказах конкурсантов, подробно обсудили наиболее оригинальные повороты сюжетов. Член жюри Натиг Алиев зачитал самые запомнившиеся фразы произведений. Среди участников мероприятия были как начинающие литераторы, так и известные писатели и поэты. На мероприятии со своими произведениями выступили Лала Гасанова, Зиба Расул, Лала Алиева-Клычкова, Масума Гасымова, Самира Шихиева, Байрам Магеррамов, Зульфия Бабаева, Тарана Азимова.

Инициатор конкурса Рустам Гусейнов подробно рассказал наиболее интересных участниках этого года, отметив значительно выросший уровень конкурса. Конкурс является примером, когда хорошая музыка вдохновляла многих писателей и поэтов. Но самое главное, объединяющее и музыкантов, и писателей - это желание творить. Среди победителей этого года превалирует молодежь.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходит в Ичеришехер с 2 по 12 июля. На протяжении десяти дней жителей и гостей Баку ожидает особая программа из музыки разных направлений в исполнении известных музыкантов из десяти стран мира. В рамках Shahin Novrasli Festival 2026 также проходит фестивальная ярмарка, ежедневные DJ-сеты, концерт молодых талантов, литературный конкурс и джем-сейшены.

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