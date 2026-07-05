Два человека погибли в ДТП в Исмаиллы

Два человека погибли в результате тяжелого ДТП в Исмаиллинском районе.

Как сообщили Day.Az в дорожной полиции, 4 июля около 16:00 на 32-м километре автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящей по территории Исмаиллинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Автомобиль Mercedes-Benz под управлением жителя Загатальского района Ильгара Сулейманова (1974 года рождения), двигавшийся в направлении Шамахы, на середине моста врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии водитель Ильгар Сулейманов и находившаяся в автомобиле пассажирка Эльмира Духиева (1959 года рождения) скончались на месте происшествия.

По предварительным данным, полученным в ходе расследования, причиной ДТП могло стать то, что водитель отвлекся на мобильный телефон. По данному факту проводится расследование.