КС Армении утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении отклонил обращения оппозиции с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии об утверждении итогов голосования.

Председатель Конституционного суда Арман Диланян подчеркнул, что принятое решение является окончательным и не подлежит обжалованию.