https://news.day.az/world/1845996.html КС Армении утвердил итоги парламентских выборов Конституционный суд Армении отклонил обращения оппозиции с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии об утверждении итогов голосования.
КС Армении утвердил итоги парламентских выборов
Конституционный суд Армении отклонил обращения оппозиции с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии об утверждении итогов голосования.
Председатель Конституционного суда Арман Диланян подчеркнул, что принятое решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
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