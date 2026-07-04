В Азербайджане ожидаются дожди и град

Завтра на территории Азербайджана ожидаются дожди и град.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +23 градусов, днем - от +30 до +34 градусов. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью ожидается на уровне 60-70%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +24 градусов, днем - от +31 до +36 градусов. В горных районах ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днем - от +18 до +23 градусов, местами воздух прогреется до +27-30 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az