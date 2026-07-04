Азербайджан сохраняет лидерство на Южном Кавказе по развитию беспилотных систем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье под названием "Гонка беспилотных вооружений: интеграция беспилотной войны на Южном Кавказе", опубликованной на портале Geopolitical Monitor.

"Применение беспилотников получило особенно широкое развитие во время второй Карабахской войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, которая стала первым крупным межгосударственным конфликтом, где беспилотные системы сыграли центральную роль на поле боя. Масштабное использование Азербайджаном турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, израильских барражирующих боеприпасов и разведывательных БПЛА продемонстрировало их высокую эффективность против бронетехники, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Этот конфликт закрепил за беспилотниками статус одного из ключевых элементов современной войны", - говорится в материале.

По оценке автора статьи, Азербайджан остается наиболее развитой в институциональном плане страной Южного Кавказа в сфере применения беспилотных систем.

"Страна продолжает активно наращивать потенциал в сфере беспилотной авиации как за счет закупок, так и благодаря развитию собственного производства. В последние годы на вооружение были приняты новые беспилотные системы, включая отечественные БПЛА, такие как "İti Qovan". Ведущий азербайджанский производитель оборонной продукции Azersilah также активно занимается разработкой и производством беспилотников. Наряду с развитием собственного производства Азербайджан продолжает эксплуатировать широкий спектр турецких и израильских беспилотных систем, включая Bayraktar TB2 и Akıncı, а также проявляет интерес к приобретению новых современных платформ. Кроме того, в стране созданы специализированные центры подготовки персонала и технического обслуживания беспилотников Akıncı", - отмечается в материале.

В статье подчеркивается, что рамки военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, закрепленные Шушинской декларацией 2021 года, способствовали углублению взаимодействия в области оборонных технологий, подготовки кадров и развития военно-промышленного комплекса.

Автор также отмечает стремление Азербайджана выйти за рамки простой закупки техники, развивая сотрудничество с турецкой компанией Baykar в области совместного производства беспилотников и более широкого военно-промышленного партнерства.

"За последние годы стороны подписали ряд соглашений и меморандумов, предусматривающих обмен технологиями, промышленную кооперацию и возможность локализации производства продукции Baykar в Азербайджане. Одним из наиболее значимых событий, которому, международное сообщество уделило недостаточно внимания, стало официальное создание в составе Вооруженных сил Азербайджана отдельных Войск беспилотных систем. Развитие потенциала в сфере беспилотной авиации также обеспечивается ростом оборонных расходов. Военный бюджет Азербайджана увеличился примерно с 2,24 млрд долларов в 2020 году до 5,1 млрд долларов, запланированных на 2026 год, что отражает курс Баку на модернизацию вооруженных сил и внедрение современных технологий", - говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что Южный Кавказ остается одним из регионов, где значение беспилотных систем проявляется наиболее наглядно.

"Опыт Карабахских войн, а также уроки конфликта в Украине убедили государства региона в том, что беспилотники стали одним из ключевых видов вооружений XXI века. Азербайджан является безусловным региональным лидером по интеграции беспилотных систем благодаря развитию собственного производства, диверсификации закупок и созданию специализированных войск беспилотных систем. Армения, извлекая уроки из поражения в 2020 году, ускоренно модернизирует свои вооруженные силы, уделяя особое внимание развитию беспилотной авиации. Грузия, несмотря на наличие отдельных инициатив в сфере собственного производства, существенно отстает по уровню практического внедрения таких технологий", - отсечается в материале.

В целом автор приходит к выводу, что развитие беспилотных систем останется одним из главных направлений военной модернизации стран Южного Кавказа в ближайшие годы.