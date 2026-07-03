Парламент Армении ударил по планам реваншистов

Автор: Ибрагим Алиев

Помните, знаменитую конечную заставку юмористического тележурнала Ералаша - "ВСЁ"? Именно ею можно описать то, как парламент Армении сегодня поставил жирный крест на одной из главных махинаций армянской оппозиции - завозу голосующих из за рубежа. Поначалу они вопили, что это "противоречит конституции" (spoiler alert - не противоречит), о чем мы писали вчера, а теперь в ход пошли обвинения в адрес Азербайджана...

Да, реваншисты, проснувшись сегодня утром и придя в парламент, на полном серьезе заявили, что в решении пашиняновского "Гражданского договора" есть "след Баку".

Вопрос, отметим, чисто внутренний для Армении. Сами разберутся со своими проблемами. Баку не имеет привычек лезть в чужие дела. Тем не менее, оппозиционер Агван Варданян назвал решение "ГД" мелкой хитростью "в угоду Азербайджану и способом не допустить к референдумам тех, кто не был в стране последние 6 месяцев". Затем оппозиция бойкотировала голосование и будет оспаривать все в Конституционном Суде.

Напомним, что во время до парламентских выборов в стране, оппозиция в лице карапетяновской "Сильной Армении" выделила огромные средства на то, чтобы привести из за рубежа армян, чтобы те проголосовали за блок Самвелки. Пашинян быстро среагировал и не допустил этого, заявив, что отправит приезжих служить в армии, ибо большинство из них уклонисты. Согласно новому проекту, право голосовать на выборах в Национальное собрание и референдумах будут иметь только те граждане Армении, которые к 48-му дню до голосования фактически находились на территории страны более одного года за последние два года. При внеочередных выборах этот срок будет отсчитываться к 28-му дню до дня голосования.

Решение вполне логичное, осмысленное, здравое и соответствует проблемам, которые создали блоки Карапетяна и Кочаряна. Пашинян, кстати, вчера заявил, что посадит всех. Ну а чего ж не сажать? Армянская оппозиция в погоне за властью, откровенно говоря, работала против интересов своей же страны в попытке поттасовать результаты выборов в свою пользу. Список преступлений на этом не заканчивается. У Кочаряна их, к примеру, пруд пруди.

Так что Баку тут здесь абсолютно не причем. Что посеешь, то и пожнёшь.