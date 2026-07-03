На территории Азербайджана ожидаются дожди и град

В Азербайджане в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 4-5 июля преимущественно в горных и предгорных районах, а также с 6 июля до первой половины дня 8 июля местами прогнозируются дожди.

В отдельных районах осадки могут носить ливневый характер, сопровождаться грозами и градом.

Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az