https://news.day.az/society/1845816.html На территории Азербайджана ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 4-5 июля преимущественно в горных и предгорных районах, а также с 6 июля до первой половины дня 8 июля местами прогнозируются дожди.
На территории Азербайджана ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 4-5 июля преимущественно в горных и предгорных районах, а также с 6 июля до первой половины дня 8 июля местами прогнозируются дожди.
В отдельных районах осадки могут носить ливневый характер, сопровождаться грозами и градом.
Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре