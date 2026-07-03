Apple отменила выход способного изменить мир устройства

Корпорация Apple отменила выпуск гаджета, который внутри компании назвали "способным изменить мир".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на инсайдеров.

Журналисты сослались на известного инсайдера под ником Kosutami, который заявил, что американский IT-гигант не будет выпускать наушники со встроенной камерой. По словам специалиста, на гарнитуру AirPods у Apple были большие планы - в компании считали, что устройство поможет фирме в развитии сервисов искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что выход наушников с камерой предсказал авторитетный инсайдер Марк Гурман. Он объяснил, что устройство будет постоянно оценивать окружающую пользователя обстановку и предлагать подсказки и помощь. Гурман рассказал, что топ-менеджер Apple Джон Тернус обещал подчиненным, что это устройство способно изменить мир.

Журналисты Wccftech напомнили, что компания Тима Кука планировала представить AirPods с камерой в начале этого года, но выпуск девайса пришлось отложить. Авторы издания полагают, что Apple отменила анонс гарнитуры из-за того, что ее ИИ-сервисы остаются на невысоком уровне развития.