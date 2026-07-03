ЧМ-2026 запустил волну тренерских отставок

ЧМ-2026 еще продолжается, но турнир уже привел к серьезным изменениям на тренерских мостиках национальных сборных.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после неудачных результатов свои посты покинули уже восемь главных тренеров. Среди самых громких имен - Роналд Куман, Юлиан Нагельсман и Марсело Бьелса.

Куман объявил об уходе из сборной Нидерландов 30 июня после поражения от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, пен. 2:3). В нидерландских СМИ среди главных кандидатов на его замену называют Арне Слота, также с вакансией связывают Эрика тен Хага.

Германия официально подтвердила отставку Юлиана Нагельсмана после вылета команды от Парагвая в 1/16 финала (1:1, пен. 3:4). Ожидается, что Немецкий футбольный союз проведет переговоры с Юргеном Клоппом, которого считают главным кандидатом на пост наставника сборной.

Эквадор расстался с Себастьяном Беккасесе. Несмотря на победу над Германией на групповом этапе, команда завершила выступление после поражения от Мексики в 1/16 финала (0:2). Аргентинский специалист признал, что сборной не удалось достичь цели - показать лучший результат страны в истории чемпионатов мира.

Марсело Бьелса покинул пост главного тренера сборной Уругвая после невыхода команды из группы. Он взял на себя ответственность за неудачное выступление, отметив, что не смог в полной мере раскрыть потенциал состава. В уругвайских СМИ возможным преемником называют Марсело Гальярдо.

Изменения произошли и в сборной Южной Кореи. Хон Мён Бо покинул должность после того, как команда не сумела выйти в плей-офф. Южнокорейцы победили Чехию, но решающее поражение от ЮАР оставило их за пределами следующей стадии.

Стив Кларк завершил работу со сборной Шотландии после первого выхода команды на чемпионат мира за 28 лет. Шотландцы обыграли Гаити, но уступили Марокко и Бразилии, не сумев выйти из группы. Одним из кандидатов на пост главного тренера называют Ангелоса Постекоглу.

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек также подал в отставку после того, как команда набрала всего одно очко на групповом этапе. На его решение повлияли слабые результаты и критика со стороны СМИ.

Самая ранняя тренерская перестановка произошла в сборной Туниса. Сабри Лямуши был уволен после поражения от Швеции (1:5) в стартовом матче турнира. Его заменил Эрве Ренар, однако Тунис все равно проиграл все три встречи группового этапа.

После завершения ЧМ-2026 ожидаются новые изменения. Дидье Дешам уже подтвердил, что покинет сборную Франции после турнира, а главным кандидатом на его место считается Зинедин Зидан.

Мексика также может расстаться с Хавьером Агирре после завершения выступления команды. Одним из возможных преемников называют бывшего капитана "Барселоны" и сборной Мексики Рафаэля Маркеса.

Неопределенным остается и будущее главного тренера сборной Сенегала Папа Тиава. Местные СМИ резко критикуют выступление команды, а полузащитник Пап Гейе публично заявил, что не хочет продолжать играть за национальную сборную при нынешнем тренерском штабе.