Десять стран, один ритм: Shahin Novrasli Festival приглашает в музыкальное путешествие в Ичеришехер

Во Дворце Ширваншахов, расположенном в самом сердце Ичеришехер, состоялась пресс-конференция, посвященная старту пятого международного Shahin Novrasli Festival, сообщает Day.Az.

В исторических стенах одного из главных символов Баку организаторы представили обновленную концепцию фестиваля, который за годы существования стал заметным событием в культурной жизни страны.

В пресс-конференции приняли участие директор фестиваля, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, посол Франции в Азербайджане Софи Лагут, заместитель руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, а также участники фестиваля Айзек Джамба (Бразилия), Жозефина Бекер (Чили), Эрик Жако (Франция) и другие.

Основатель и художественный руководитель фестиваля Шаин Новрасли подробно рассказал о программе нынешнего сезона, отметив, что в этом году фестиваль открывает новую страницу своей истории. Главной площадкой полностью становится Ичеришехер, а сам проект получил новое имя: Baku Piano Festival теперь официально называется Shahin Novrasli Festival.

Обновился и визуальный образ фестиваля. Его главным цветом стал красный - символ энергии, вдохновения, творчества и движения вперед, который отражает характер нынешней программы: яркой, многогранной и насыщенной музыкальными открытиями.

Участники фестиваля, отвечая на вопросы журналистов, признались, что уже успели проникнуться особой атмосферой Баку, отметив традиционное азербайджанское гостеприимство, красоту древнего Ичеришехер и теплый прием, оказанный зарубежным музыкантам.

С 3 по 12 июля Shahin Novrasli Festival объединит исполнителей из десяти стран - Азербайджана, Румынии, Венгрии, Израиля, Бразилии, Франции, Аргентины, Турции, Кубы и Грузии. Каждый фестивальный день станет самостоятельным музыкальным путешествием, представляя зрителям новые жанры, неожиданные творческие союзы и яркие исполнительские имена.

Фестиваль откроется 3 июля концертом Жозефины Бекер, а завершится 12 июля масштабным бразильским музыкальным вечером, который обещает стать эффектным финалом насыщенной программы.

Музыка фестиваля выйдет далеко за пределы концертных площадок. На улицах Ичеришехер будут работать бесплатные открытые сцены, где каждый сможет прикоснуться к атмосфере праздника. Гостей также ждет фестивальный базар с изделиями ремесленников, оригинальными сувенирами и гастрономическими сюрпризами, а перед началом вечерних концертов настроение будут создавать живые DJ-сеты, превращая прогулку по Старому городу в часть большого музыкального события.

Несмотря на обновленный формат, неизменным остается главное - душой фестиваля остается Баку. Именно здесь родилась идея проекта, здесь сформировалась его особая атмосфера, основанная на открытости, мультикультурализме и искренней любви к живой музыке, которая продолжает объединять людей независимо от языка, возраста и национальности.

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