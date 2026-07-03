https://news.day.az/world/1845661.html В Венесуэле растет число жертв землетрясения Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. По ее словам, число пострадавших превысило 12 400 человек.
В Венесуэле растет число жертв землетрясения
Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.
По ее словам, число пострадавших превысило 12 400 человек.
Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована для оказания помощи раненым, которые проходят лечение как в государственных, так и в частных клиниках за счет государства.
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