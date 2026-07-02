Мексика в творческой судьбе Эльбея Рзагулиева

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось культурное мероприятие, организованное посольством Мексики. Оно прошло в рамках юбилейной выставки "Эльбей Рзагулиев. Художник, творивший сердцем", посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося представителя национального изобразительного искусства. Это мероприятие нацелено на то, чтобы еще раз почтить память народного художника и подчеркнуть международный интерес к его богатому творческому наследию. Организация мероприятия мексиканским дипломатическим представительством неслучайна - в творчестве Эльбея Рзагулиева особое место занимают работы, созданные под впечатлением от поездок по миру, включая Латинскую Америку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В вечере приняли участие послы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане. Среди почетных гостей были сотрудники посольств Австрии, Испании, Португалии, Венгрии, США, Украины, Хорватии и Аргентины. Иностранные дипломаты высоко оценили уникальный художественный язык азербайджанского мастера, а самобытный взгляд Эльбея Рзагулиева на культуру других стран вызвал живой интерес у всех присутствующих.

С приветственным словом к гостям обратились директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро. Глава дипломатической миссии, которая активно содействует развитию двусторонних гуманитарных и культурных проектов, отметила особую значимость этой выставки. В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что этот вечер - наглядное подтверждение того, как культурный диалог выходит далеко за рамки классического музейного формата. По их словам, мероприятие не только служит ярким примером успешной культурной дипломатии, но и вносит ощутимый вклад в сближение двух государств.

Особое внимание в ходе официальной части было уделено зарубежному периоду творчества Эльбея Рзагулиева. Выступающие отметили, что его путешествия по миру, и в особенности поездка в Мексику, стали новым источником вдохновения для мастера и заняли заметное место в его богатом наследии.

Мероприятие продолжилось знакомством с экспозицией, где представлено около 80 работ Эльбея Рзагулиева. В нее вошли живопись, графика, эскизы к кинофильмам, а также архивные фотографии и мультимедийные материалы, раскрывающие разные этапы жизни и творчества художника. Наибольший интерес у посетителей вызвали картины, написанные во время его заграничных поездок. Помимо мексиканских работ, в залах можно увидеть полотна, в которых отражены впечатления от путешествий в США, Японию, Непал, Италию и другие страны.

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало выступление пианистки Айтадж Рзагулиевой, дочери художника. В ее исполнении прозвучали избранные произведения мексиканских композиторов, которые стали музыкальным продолжением темы выставки и напомнили о том важном месте, которое Мексика заняла в жизни и творчестве Эльбея Рзагулиева.