https://news.day.az/world/1845593.html

В Дамаске в кафе произошел взрыв - ВИДЕО

В кафе Дамаска недалеко от Дворца правосудия произошел взрыв. Как перелает Day.Az, об этом сообщило информагентство SANA. По предварительным данным, четыре человека погибли в результате взрыва в Дамаске, еще десять ранены, сообщило сирийское информагентство SANA.