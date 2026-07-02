В Дамаске в кафе произошел взрыв

В кафе Дамаска недалеко от Дворца правосудия произошел взрыв.

Как перелает Day.Az, об этом сообщило информагентство SANA.

По предварительным данным, четыре человека погибли в результате взрыва в Дамаске, еще десять ранены, сообщило сирийское информагентство SANA.