https://news.day.az/world/1845593.html В Дамаске в кафе произошел взрыв - ВИДЕО В кафе Дамаска недалеко от Дворца правосудия произошел взрыв. Как перелает Day.Az, об этом сообщило информагентство SANA. По предварительным данным, четыре человека погибли в результате взрыва в Дамаске, еще десять ранены, сообщило сирийское информагентство SANA.
В Дамаске в кафе произошел взрыв - ВИДЕО
В кафе Дамаска недалеко от Дворца правосудия произошел взрыв.
Как перелает Day.Az, об этом сообщило информагентство SANA.
По предварительным данным, четыре человека погибли в результате взрыва в Дамаске, еще десять ранены, сообщило сирийское информагентство SANA.
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