В Баку Mercedes на скорости врезался в магазин

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в поселке Маштага.

По словам очевидцев, автомобиль марки Mercedes, двигавшийся на высокой скорости, внезапно потерял управление. В результате машина врезалась в магазин, расположенный у обочины дороги.

В ДТП водитель получил травмы, также был причинен материальный ущерб торговому объекту.