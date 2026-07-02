https://news.day.az/society/1845576.html В Баку Mercedes на скорости врезался в магазин В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в поселке Маштага. По словам очевидцев, автомобиль марки Mercedes, двигавшийся на высокой скорости, внезапно потерял управление. В результате машина врезалась в магазин, расположенный у обочины дороги.
В Баку Mercedes на скорости врезался в магазин
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в поселке Маштага.
По словам очевидцев, автомобиль марки Mercedes, двигавшийся на высокой скорости, внезапно потерял управление. В результате машина врезалась в магазин, расположенный у обочины дороги.
В ДТП водитель получил травмы, также был причинен материальный ущерб торговому объекту.
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