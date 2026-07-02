Моджтаба Хаменеи не посетит церемонию прощания с отцом

Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Моджтаба Хаменеи не примет участия в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером страны Сейидом Али Хаменеи из соображений безопасности.

Как передает Day.Az, об этом в интервью India Today сообщил представитель Верховного лидера Ирана в Индии аятолла Хаким Элахи.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Моджтаба Хаменеи включен в список возможных целей.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что любая угроза в адрес руководства страны встретит мощный ответ.

Напомним, бывший Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля. После его смерти новым Верховным лидером Ирана был избран его сын - аятолла Сейид Моджтаба Хаменеи.