В Баку прошел праздничный концерт, посвященный Неделе Тюркского мира

В рамках Недели Тюркского мира, посвящённой 100-летию Первого тюркологического съезда, в Бакинском приморском бульваре состоялся масштабный концерт с участием представителей искусства стран тюркского мира.

Как передает Day.Az, мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана и прошло под открытым небом, собрав многочисленных зрителей и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Концертная программа объединила на одной сцене артистов, творческие коллективы, музыкантов и танцевальные ансамбли из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

В течение вечера зрителям была представлена насыщенная музыкально-хореографическая программа, в которую вошли народные и авторские произведения братских республик, национальные танцы, а также композиции европейских композиторов в оригинальном исполнении. Каждое выступление отражало богатство культурных традиций, историческое наследие и художественное многообразие народов тюркского мира.

Особую атмосферу празднику придало единство сценических образов, музыкальных мотивов и искренний эмоциональный отклик публики. Зрители тепло встречали артистов продолжительными аплодисментами, создавая ощущение общего культурного пространства, объединяющего страны и народы.

Концерт стал не только ярким культурным событием, но и символом дружбы, взаимопонимания и духовной близости тюркских народов. Музыкальный вечер, превратившийся в своеобразное звучание единства и солидарности тюркского мира, оставил у гостей незабываемые впечатления и надолго сохранится в памяти участников и зрителей.