В рамках Ежегодного заседания Совета управляющих ЧБТР проведен бизнес-форум

2 июля в Баку в рамках 28-го Ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), проходящего под председательством Азербайджанской Республики, при совместной организации Банка и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO был организован бизнес-форум.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Азербайджана.

На форуме, посвященном теме "Соединение рынков и диверсификация экономик: Азербайджан в роли регионального хаба", состоялся обмен мнениями по приоритетам экономического развития Азербайджана, расширению регионального сотрудничества, проектам, реализуемым ЧБТР в нашей стране, а также существующим тенденциям и вызовам в сфере финансирования развития.

Открывая форум вступительным словом, министр финансов Азербайджанской Республики, управляющий от Азербайджана в ЧБТР Сахиль Бабаев рассказал о стратегическом значении Азербайджана как важного экономического и транспортного узла, соединяющего Европу с Азией. Министр подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического развития, наряду с развитием транспортных связей, основными приоритетами являются диверсификация экономики, формирование сильного частного сектора, развитие конкурентоспособных компаний и усиление интеграции в региональные, а также глобальные цепочки создания стоимости.

Отметив, что сотрудничество с ЧБТР имеет особое значение для Азербайджана, Сахиль Бабаев сказал, что страна заинтересована в дальнейшем расширении партнерства, особенно в направлении поддержки малого и среднего предпринимательства. Министр финансов также подчеркнул роль местных финансовых институтов и частных инвесторов в финансировании приоритетных направлений развития и отметил, что для реализации новых возможностей крайне важно продолжать тесное партнерство между правительствами, международными финансовыми институтами, коммерческими банками и бизнес-кругами.

Выступивший на форуме президент ЧБТР Серхат Кёксал заявил, что Азербайджан проводит последовательную и целенаправленную политику в направлении соединения рынков, диверсификации экономики и укрепления устойчивости посредством сотрудничества. Он отметил, что работа, проводимая в направлении снижения зависимости от углеводородных ресурсов, развития ненефтяного сектора, поощрения предпринимательства и укрепления региональных связей, создает новые возможности для инвестиций и сотрудничества.

Президент ЧБТР подчеркнул, что сотрудничество Банка с Азербайджаном на протяжении уже более двадцати лет развивается на принципах партнерства, основанных на взаимном доверии, общих целях и трансформационной роли развития частного сектора. По его словам, за этот период ЧБТР, поддерживая многочисленные проекты, охватывающие финансовые институты, производство, торговлю, энергетику и другие сферы, внес важный вклад в создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности и стимулирование устойчивого экономического роста.

Серхат Кёксал, подчеркнув значимость бизнес-форума с точки зрения поддержки будущего развития Азербайджана, отметил, что мероприятие является благоприятной платформой для установления новых партнерских отношений, оценки инвестиционных возможностей и расширения деловых связей.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий путь развития сотрудничества между ЧБТР и Азербайджаном. Форум продолжился в соответствии с повесткой дня панельными сессиями и двусторонними встречами между представителями финансовых институтов.