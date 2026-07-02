Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Евлахе

1 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в город Евлах посетила Джума-мечеть.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в мечети для совершения религиозных обрядов.

Имам мечети сообщил, что Джума-мечеть была сдана в эксплуатацию в 1998 году. В мечети одновременно могут совершать намаз около 600 человек. Отметив, что восстановление мечетей на освобожденных от оккупации территориях особо радует религиозных деятелей и верующих, имам подчеркнул, что Джума-мечети также оказывается государственная забота, и выразил благодарность руководству страны.

В завершение посещения Лейле Алиевой был преподнесен в дар священный Коран.